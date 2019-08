Organizują wyprawy do Czarnobyla i Fukushimy. W piątek pojawią się w Dobrzycy. Opowiedzą o podróżach do miejsc opuszczonych i skażonych

Docierają do miejsc opuszczonych, zapomnianych, skażonych. Nie tylko odkrywają, dokumentują, ale również niosą pomoc. Jednym z miejsc, które odwiedzają regularnie jest Czarnobyl, a przede wszystkim opuszczone w wyniku katastrofy miasto Prypeć, położone najbliżej Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej, w której 26 kwietnia 1986 r. doszło do awarii. Na zewnątrz wydostało się promieniowanie, które porównywano z wybuchem 500 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę. Mieszkańców ewakuowano, powiedziano im, że wrócą za trzy dni. Większość nie wróciła nigdy, ale część nie potrafiła przystosować się do życia w innym miejscu i zdecydowała się na powrót. Dziś w miejscowościach, w których przed wybuchem żyło kilka tysięcy ludzi, mieszka po kilka czy kilkanaście osób. To właśnie dla nich Krystian Machnik, twórca portalu Napromieniowani.pl, od kilku lat organizuje pomoc. Przywozi żywność, odzież, to co jest potrzebne.