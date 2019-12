Organizacje pozarządowe podzieliły się opłatkiem

Pleszewskie organizacje pozarządowe i OSP spotkały się na bożonarodzeniowej wigilii. Była to okazja nie tylko do podzielenia się opłatkiem, ale przede wszystkim do złożenia podziękowań za rok pełen efektywnej współpracy na rzecz lokalnej społeczności.

Wigilia z organizacjami pozarządowymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi działającymi na terenie Miasta i Gminy Pleszew stała się już tradycją. W tym roku po raz pierwszy odbyła się w nowej siedzibie Domu Kultury. Dotychczas odbywała się ona w Diecezjalnym Ośrodku Duszpasterstwa Trzeźwości w Kowalewie, który prowadzi ks. prałat Wiesław Kondratowicz, proboszcz tamtejszej parafii. Jak na wigilię przystało przedstawiciele organizacji pozarządowych podzielili się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne życzenia, by następnie skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw. Ks. dr Adam Zmuda powitał wszystkich Słowem Bożym. Wigilia organizacji pozarządowych była również okazją do złożenia podziękowań za cały rok pracy na rzecz lokalnej społeczności. Burmistrz Arkadiusz Ptak oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Adela Grala - Kałużna podkreślali przede wszystkim wagę organizacji pożytku publicznego w życiu mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Dzięki działalności stowarzyszeń, klubów, towarzystw i innych organizacji mieszkańcy mają szeroki dostęp do kultury czy edukacji, mogą też korzystać z projektów prozdrowotnych, proekologicznych czy społecznych.