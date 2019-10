Około 0,5 mln zł będzie kosztowała przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Orlina Mała. Prace zakończą się pod koniec miesiąca

Radni na środowej sesji zatwierdzili przesunięcie budżetowe, która umożliwią modernizację drogi. - Do tych 500 tys. zł dochodzą koszty nadzoru. Zadanie to będzie w części finansowane z dotacji z województwa wielkopolskiego. Wkład własny gminy na ten moment wynosi ponad 325 tys. zł - podkreśla skarbnik gminy Gizałki Donata Potocka.

Wszystko wskazuje na to, że udział finansowy gminy w tej inwestycji będzie dużo mniejszy. A to dlatego, że do partycypowania w kosztach przebudowy drogi zobowiązał się prywatny inwestor. - Wygląda to w ten sposób, że na wspomnianym odcinku zostanie wykonana podbudowa i jedna warstwa asfaltu. Tutaj rzeczywiście lokalny przedsiębiorca zobowiązał się do współfinansowania tego zadania na poziomie minimum 200 tys. zł. Wkład gminy ostatecznie wyniesie więc około 100 tys. zł. Za taką kwotę nie zrobilibyśmy nawet drogi żwirowej. Resztę drogi gminnej inwestor będzie budował za własne środki - opowiada wójt Robert Łoza. - Na takich zasadach remont jest korzystny dla naszego samorządu. Nie widzę żadnych przeciwwskazań - komentuje radny Zbigniew Bachorski.

Kolejne drogi czekają

W ostatnich dniach starosta pleszewski Maciej Wasiele-wski wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr G632071P w miejscowości Wierzchy oraz wydał decyzję zezwalającą na budowę drogi gminnej 632049P prowadzącej z Orliny Dużej do Białobłot.