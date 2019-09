OKL w Gołuchowie ogłasza konkurs na imię dla żubra urodzonego w zagrodzie zwierząt

Proponowane dla samiczki imię powinno rozpoczynać się od liter „Po", które wyróżniają zwierzęta pochodzące z linii białowieskiej. Jest to wymóg regulowany przez Księgę Rodowodową Żubrów. Jeśli macie wątpliwości, czy zaproponowane przez Was imię nie zostało już nadane, sprawdzicie to na stronie internetowej Ośrodka Kultury Leśnej.

Swoje propozycje (wyłącznie na karcie zgłoszeniowej) możecie nadsyłać do 4 października!

Kartę, regulamin oraz szczegółowe informacje znajdziecie [TUTAJ]