20 osób wzięło udział w tegorocznej pielgrzymce rowerowej, która na stałe wpisała się do wydarzeń związanych z odpustem w Tursku. Nie brakowało jednak także wielu pielgrzymów, którzy dotarli do sanktuarium indywidualnie - bowiem w związku z epidemią koronawirusa zrezygnowano w tym roku ze zorganizowanych pieszych pielgrzymek. Wszyscy wzięli udział we wspólnym nabożeństwie.