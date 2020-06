Odpust w Kucharkach z uroczystą sumą i procesją [ZDJĘCIA]

Sumę odpustową w zabytkowym kościele odprawił i homilię wygłosił ks. Szymon Rybak - redaktor diecezjalnego Radia Rodzina, który przestrzegał wiernych przed ,,pokusą bylejakości", która przyczynia się do kryzysu w Kościele. Zwrócił się do nich słowami św. Jana Pawła II: ,,Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali", podkreślając, że nie wierni nie mogą dawać sobie dyspensy, powołując się na grzechy innych. Kapłan zachęcał też do zgłębiania przez wiernych tajemnicy Trójcy Świętej.

Ciepłe słowa do parafian skierował proboszcz parafii w Kucharkach ks. Dominik Juszczak, wdzięczny za zaangażowanie w organizację uroczystości odpustowych, udekorowanie kościoła i oprawy procesji, która przeszła wokół kościoła.