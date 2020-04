Oddział paliatywny pleszewskiego szpitala zamknięty. 23 pacjentów i 6 pracowników ma pozytywny wynik badania na obecność koronawirusa

- Dziś dotarły do nas informacje, że 23 pacjentów i 6 pracowników Oddziału Paliatywnego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pleszewskiego szpitala ma pozytywne wyniki badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Pięć osób ma objawy chorobowe, takie jak gorączka, kaszel i duszności - opowiada Ireneusz Praczyk, rzecznik prasowy Pleszewskiego Centrum Medycznego.

Decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie od dnia 2 kwietnia 2020 roku Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Oddział Medycyny Paliatywnej pleszewskiego szpitala zostały zamknięte. Pacjenci zostaną przetransportowani do szpitala zakaźnego w Poznaniu. Personel medyczny został poddany kwarantannie

- To wyjątkowo trudne chwile zarówno dla chorych, pracowników szpitala i ich rodzin. To również olbrzymie wyzwanie medyczne i logistyczne dla całego szpitala. - Prosimy o powściągliwość w komentarzach do zaistniałej sytuacji. Pozwoli to na sprawne działania w celu szybkiego przezwyciężenia obecnych trudności. Pozostajemy w stałym kontakcie z Inspekcją Sanitarną - podkreśla Ireneusz Praczyk.