Od soboty zmienią się zasady dotyczące noszenia maseczek. Nie będzie limitu osób w sklepach i kościołach. Rząd znosi kolejne restrykcje

- Dziś jesteśmy w innej sytuacji pod kątem przygotowania diagnostycznego, łóżek w szpitalach, dostępności respiratorów - opowiadał premier polskiego rządu. - Powoli odzyskujemy pole, stajemy na coraz twardszym gruncie, jeżeli chodzi o koronawiusa. Każdy dzień przynosi kolejne nowe wyzdrowienia. Jednocześnie wykonujemy coraz więcej testów, dlatego możemy przejść do ostatniego tak dużego etapu znoszenia restrykcji. Wiele zmieni się od soboty 30 maja - podkreślał Mateusz Morawiecki. Co konkretnie? Modyfikacji ulegnie zasada dotycząca noszenia maseczek. Nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że zachowamy 2 metry odstępu od innych. Możesz więc spacerować, jeździć rowerem, chodzić po ulicy, parku, plaży czy parkingu bez maseczki – ale tylko wtedy, gdy zachowasz odpowiedni dystans społeczny. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, urzędach czy autobusach. Wyjątek stanowią: restauracje lub bary (gdy zajmiesz miejsce przy stole) oraz zakłady pracy (jeżeli pracodawca zapewni odpowiednie odległości między stanowiskami i spełni wymogi sanitarne).

Na środowej konferencji premier podkreślał, że na początku walki z epidemią Polska wybrała trudną drogę, która kosztowała nas gospodarczo. - Zamknęliśmy granice, ograniczyliśmy kontakty - wymieniał Mateusz Morawiecki i podkreślał, że zapanowaliśmy nad pandemią dużo sprawniej niż najbogatsze kraje świata. Liczba zgonów spowodowanych przez koronawirusa wynosi w Polsce 27 na milion mieszkańców. To prawie 4 razy mniej niż w Niemczech.

- Zdejmujemy ograniczenia w handlu i gastronomii. W sklepach nie będą obowiązywały limity osób - kontynuował premier. Do tej pory w sklepie, restauracji, na targu, w punkcie usługowym czy na poczcie na 1 osobę musiała przypadać określona powierzchnia lub liczba okienek. Od 30 maja ta zasada przestaje obowiązywać. W punktach gastronomicznych nadal musi być zachowana odpowiednia odległość między stolikami. W dalszym ciągu należy stosować się do wszystkich wytycznych sanitarnych - m.in. dezynfekcja rąk i stolików. W sklepie, na targu i na poczcie nadal jest obowiązek zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek.

Z obowiązku utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), osoby wspólnie mieszkające, osoby niepełnosprawne , osoby, które zasłaniają usta i nos.

Zniesienie obostrzeń obejmie również kościoły i inne miejsca sprawowania kultu religijnego. Tutaj limit osób także przestaje obowiązywać od soboty 30 maja. Podobnie jest z uroczystościami pogrzebowymi.

Wesela do 150 osób

Od soboty w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny. Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Od 6 czerwca w weselach będzie mogło wziąć udział 150 osób, a goście nie muszą nosić maseczek.

Kultura i rozrywka

6 czerwca do życia zostaną przywrócone kina, teatry, opery, balet, baseny, siłownie, kluby fitness, sale zabaw i parki rozrywki, sauny, solaria, salony masażu i tatuażu. - My dajemy taką możliwość, a decyzja o otwarciu należy do właścicieli - podkreślał Piotr Gliński, minister kultury. Wyżej wymienione instytucje mogą wznowić działalność oczywiście w określonych warunkach sanitarnych. Wyjątek stanowią dyskoteki i kluby. Te nadal pozostaną zamknięte. Możliwa będzie organizacja targów, wystaw i kongresów. W kinach i teatrach widownia będzie mogła być zajęta maksymalnie w 50 procentach, obowiązuje zakrywanie ust i nosa.