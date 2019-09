Od soboty zakupy i przelewy na nowych zasadach

Fot. Janusz Wojtowicz / Polska Press

Godzina „zero” wybije z 13 na 14 września, dokładnie o północy. To wówczas banki, a w konsekwencji ich klienci, będą musieli dostosować się do unijnych przepisów dotyczących tzw. silnego uwierzytelniania klienta. Sprawa dotyczy m.in. osób, które uzyskują dostęp do swojego rachunku on-line czy wykonują elektroniczną transakcję płatniczą, np. przy użyciu karty. Nikogo nie trzeba przekonywać, że robi to każdego dnia już zdecydowana większość Polaków.