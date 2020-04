Od lat pełnili straż przy Grobie Pańskim. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa również z tej tradycji będzie trzeba zrezygnować

Najprawdopodobniej Straż Grobu Pańskiego w Choczu powstała około 1903 r., w celu uczczenia 320. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, pod patronatem ówczesnego proboszcza ks. Olkiewicza. - Do dziś zachował się oryginalny pozłacany hełm z wygrawerowanym wewnątrz napisem "J. Krzyżański - Kalisz 1903 r.". Taki hełm zakłada komendant Turków, zwany też starszym lub rozprowadzającym - opowiada Zdzisława Flisińska, mieszkanka Chocza i pasjonatka lokalnej historii. W latach 20. odziałem Straży Grobu Pańskiego opiekował się franciszkanin o. Beda. Po nim wielkim protektorem Turków aż do wybuchu wojny był o. Kapistran Holte. Komendantami grupy byli panowie: Józef Hieronimczak, Aleksander Jaruszewski, Stefan Woldański, Tadeusz Woldański i Jan Witman. Aktualnie tę funkcję sprawuje Mirosław Wróblewski. Turkowie pełnią straż przy Grobie Pańskim parami. Zmieniają się co godzinę. W Wielką Sobotę Ci, którzy akurat nie pełnią służby chodzą od domu do domu i odbywają tradycyjną "zbiórkę na Turka".