85 lat służą „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Jednostka OSP Tomice świętowała wyjątkowy jubileusz. Podczas uroczystości otrzymała sztandar.

Obchody rozpoczęła msza święta , którą w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach odprawił ks. proboszcz Grzegorz Kuliński. Podczas nabożeństwa duchowny poświęcił nowy sztandar dla jednostki. Druga część wydarzenia odbyła się na placu przy budynku Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. Prowadzącym uroczystości był druh Piotr Feler, reprezentujący miejscową straż. Natomiast rola dowódcy przypadła komendantowi Gminnego Związku OSP RP w Gizałkach Józefowi Gmyrkowi. Złożył on meldunek członkowi Zarządu Oddziału Województwa Wielkopolskiego i prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pleszewie Zbigniewowi Serbiakowi, który dokonał przeglądu pododdziałów i powitał strażaków.Po wciągnięciu na maszt biało-czerwonej flagi, historię OSP w Tomicach przypomniała dyrektor GCK Jolanta Roszak. Akt ufundowania sztandaru dla miejscowej jednostki odczytał przewodniczący Komitetu Fundacji Sztandaru Zbigniew Bachorski. Z kolei akt nadania sztandaru przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego odczytał druh Roman Rojewski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gizałkach. Wreszcie Zbigniew Serbiak przekazał sztandar w ręce Przemysława Grodzkiego, prezesa OSP w Tomicach. A ten oddał go pocztowi sztandarowemu, który tworzą: Jacek Janiszewski, Konrad Kostanowicz i Sebastian Krzyżostaniak.Kolejny punkt uroczystości stanowiło wręczenie podziękowań Przemysławowi Grodzkiemu i Komitetowi Społecznemu Fundacji Sztandaru dla OSP w Tomicach, którego dokonali: wójt Robert Łoza i Roman Rojewski. Skoro jednostka świętowała urodziny, to nie mogło zabraknąć prezentów. Strażacy z Tomic wzbogacili się o pompę pływającą NIGARA PLUS.Prezes miejscowej jednostki dziękował za życzenia i pomoc w organizacji uroczystości. Na zakończenie przyszedł czas na poczęstunek.