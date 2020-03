Ochotnicy z Chocza zbierają pieniądze na nowy lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy. Jak można pomóc jednostce?

Pojazd stanowiłby holownik dla przyczepy z łodzią, byłby wykorzystywany do poszukiwań zaginionych ludzi czy transportu sprzętu, takiego jak pompy, agregaty, armatura gaśnicza, sorbent, środki gaśnicze, i strażaków na miejsce akcji. Zakup samochodu oznacza spory wydatek, na który dziś jednostki nie stać, dlatego ochotnicy wpadli na pomysł zorganizowania zbiórki. - Angażujemy się bardzo mocno w działalność na rzecz lokalnego środowiska, poprawy bezpieczeństwa własnego jako ratowników oraz mieszkańców poprzez ciągłe modernizacje sprzętu, pojazdów oraz bazy lokalowej. Staramy się na te cele pozyskiwać środki zewnętrzne i to się udaje. Zabezpieczamy imprezy gminne czy festyny w poszczególnych sołectwach. Wierzymy, że z pomocą mieszkańców i ludzi dobrej woli uda nam się wspólnie zrealizować cel - opowiada Piotr Woldański, prezes OSP Chocz.

Strażacy podkreślają, że duże zróżnicowanie terenu w gminie Chocz, od lasów przez uprawy rolne po rzekę, brak utwardzonych dróg dojazdowych, czasami utrudnia odpowiednio szybki dojazd do miejsca zdarzenia. Lekarstwem na te dolegliwości byłby samochód z napędem 4x4. - Zdarzenia do jakich coraz częściej jesteśmy dysponowani to już nie tylko pożary, ale również poszukiwania zaginionych osób, usuwanie przewróconych drzew, agresywnych rojów owadów czy niesienie pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Lekki samochód terenowy w wersji „pick up” w znaczący sposób podniósłby możliwości, jak i sprawność działania naszej jednostki - podkreśla prezes OSP Chocz.