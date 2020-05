Obywatelskie zatrzymanie kompletnie pijanej kobiety. Prowadziła auto, mając ponad 3 promile alkoholu w organizmie

- Zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwej kierującej wpłynęło do pleszewskiej komendy w poniedziałek 11 maja o godz. 16.35. Do zdarzenia doszło w Galewie. Mieszkaniec powiatu jarocińskiego, podróżując swoim autem, zwrócił uwagę na nissana, który jechał od jednej krawędzi do drugiej. Sposób prowadzenia pojazdu wskazywał, że kierująca może być nietrzeźwa - informuje asp. Monika Kołaska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.