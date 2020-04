Obostrzenia wprowadzone w związku z koronawirusem dotykają wielu dziedzin. Jakie zmiany niosą dla wnioskodawców i beneficjentów ARiMR?

Zgodnie z przepisami ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, bieg terminów przewidzianych przepisami prawa krajowego dotyczących postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. - Powyższe rozwiązanie umożliwia naszym beneficjentom dotrzymanie określonych terminów do dokonania czynności po zakończeniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - mówi Paweł Mucha, rzecznik prasowy ARiMR. Niezależnie od powyższego, wnioski o przyznanie płatności na rok 2020 (płatności bezpośrednie i płatności w ramach PROW 2014-2020) składane w 2020 roku, powinny być składane w terminach określonych dla tych płatności.

Pomimo zawieszenia biegu terminów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dalszym ciągu będzie dążyła do terminowego rozpatrzenia wniosków oraz będzie podejmować stosowne działania w celu realizacji wszystkich swoich zadań. - W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Agencja w celu zrealizowania wyznaczonych celów jest uprawniona do kierowania do państwa pism, w tym m.in. wezwań w sprawach dotyczących złożonych wniosków. Należy jednak pamiętać, że termin wskazany w pismach, wezwaniach jest zawieszony/względnie nie rozpoczyna swojego biegu do ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 - tłumaczy Paweł Mucha.