Obawiają się smrodu, nadmiernego hałasu i spadku wartości swoich nieruchomości. Mieszkańcy Brudzewka nie chcą budowy kolejnej kaczej fermy

Jedna ferma funkcjonuje od lat w centrum wsi. Teraz miałaby powstać druga, która byłaby nieco oddalona od budynków mieszkalnych. Inwestor - Elżbieta Wojtas - zapowiada, że jeśli uda się zrealizować inwestycję, zlikwiduje dotychczasową fermę. W nowej zamierza prowadzić chów brojlerów kaczych z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Łączna obsada wyniesie ponad 4600 kaczek. Do Brudzewka będą przywożone już odchowane, młode ptaki. Tucz w budynkach potrwa do 4 tygodni, do osiągnięcia wagi około 3 kg. Po tym okresie drób będzie sprzedawany, a kaczniki zostaną poddane czyszczeniu i dezynfekcji. W ciągu roku inwestor zamierza przeprowadzić 8 cykli produkcyjnych. Gdy plany budowy fermy ujrzały światło dzienne, mieszkańcy Brudzewka szybko zaczęli wyrażać swój sprzeciw. W krótkim okresie czasu na biurko burmistrza Mariana Wielgosika spłynęło 17 pism protestacyjnych.

8 stycznia w Brudzewku odbyła się rozprawa administracyjna. To była ostatnia okazja dla mieszkańców do wyrażenia swoich uwag i wątpliwości przed wydaniem przez burmistrza decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Największe obawy mają ci, którzy mieszkają najbliżej.