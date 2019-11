O seniorach i dla seniorów, czyli Pleszewski Panel Senioralny

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Najmłodszy z żubrów otrzymał imię. ZDJĘCIA

Najmłodszy z gołuchowskich żubrów otrzymał imię Powójka. To nawiązanie do powoju, rośliny – tak swoją propozycję argumentowała Agnieszka Binkowska z Poznania, która właśnie to imię przesłała na konkurs zorganizowany przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Było ono jednym z 211...