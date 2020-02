O krzyżu z paneli fotowoltaicznych głośno było w całej Polsce. Teraz pleszewska parafia stała się przykładem dla innych

Wysokie rachunki za prąd i trudności z ogrzaniem świątyni tym razem skłoniły proboszcza parafii prawosławnej w Gródku (Podlaskie) do zamontowania w pobliżu świątyni paneli fotowoltaicznych. Z podobnymi problemami borykał się ks.Krzysztof Guziałek, proboszcz parafii pw. św. Floriana w Pleszewie, który jako pierwszy kapłan w Polsce zdecydował się na zamontowanie paneli fotowoltaicznych na kościele.

Pierwotnie panele fotowoltaiczne miały się pojawić na dachu kościoła Matki Bożej Częstochowskiej.

Stwierdziliśmy jednak, że najbardziej nasłoneczniony jest front świątyni. A skoro tak, to właśnie tutaj powinna zostać usadowiona większa część paneli. Później przyszła mi do głowy koncepcja krzyża. Na koniec uznałem, że dobrze byłoby go podświetlić, aby był widoczny z drogi, żeby budził refleksję i zainteresowanie wiernych