O Kompaktowym Pleszewie w "Wielkopolskim informatorze ekologicznym"

Głównym bohaterem najnowszego odcinka programu "Wielkopolski informator ekologiczny" był Kompaktowy Pleszew, pierwsze w Polsce miasto 15-minutowe. - Szukaliśmy pewnej drogi rozwoju, swoich mocnych stron. Wiedzieliśmy, że duże miasta są poza konkurencję. Mieliśmy naturalne warunki do tego, aby stać się miastem kompaktowym. Dostęp do placówek oświatowych czy miejsc rekreacji jest w zasięgu właśnie 15 minut - mówił burmistrz Arkadiusz Ptak. W programie poruszono m.in. kwestie transportu publicznego, budowę ścieżek rowerowych i nowych mieszkań. Rozważano, czy Pleszew jest miastem przyjaznym dla rowerzystów.

Odcinek programu "Wielkopolski informator ekologiczny" z 14 września 2022 roku możecie obejrzeć TUTAJ.

Program emitowany w TVP3 Poznań Program jest współtworzony z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - Co to znaczy być eko? Nie jeść mięsa, nie śmiecić, jeździć rowerem, uprawiać ogródek i zbierać deszczówkę? Nie tylko, przede wszystkim zachować umiar i uznać naturę za naszego sprzymierzeńca, nie wroga. Jak zrobić to wymiarze makro i mikro, globalnie i lokalnie, w kosmosie i na własnym podwórku? I czy to się opłaca? W programie "Wielkopolski informator ekologiczny" pokazujemy jak łapać deszczówkę, zlikwidować azbestowy dach i kopciuchy, zyskać na fotowoltaice - podkreślają twórcy.