Numizmatyką interesuje się od dziecka. W kolekcji ma około 500 monet obiegowych. Dariusz Płócienniczak opowiada nam o swojej pasji

Kolekcjonować można w zasadzie wszystko. Zaczynając od opakowań po jogurtach, puszkach po piwie, poprzez minerały, antyki, komiksy, starodruki, monety, banknoty, a kończąc na rowerach i zegarach. Takie hobby odpręża i pozwala oderwać się od szarej codzienności. Wiele osób uwielbia spędzać czas na poszukiwaniu nowych okazów, jak i przeglądaniu swojej kolekcji.

W powiecie pleszewskim i najbliższych okolicach grono pasjonatów jest szerokie. Jeszcze do niedawna nie mieli oni, gdzie chwalić się swoimi zbiorami. Wszystko zmieniły Pleszewskie Spotkania Kolekcjonerskie, które od kilku lat odbywają się w hali sportowej Trójki i z roku na rok przyciągają coraz więcej wystawców. Ludzie, których połączyła pasja do zbierania unikatowych przedmiotów, na początku roku postanowili powołać do życia Klub, którego członkowie i nie tylko będą mogli wymieniać się doświadczeniami, a także odsłaniać tajniki kolekcjonerstwa i zachęcać młodzież do rozwijania swoich pasji. Do tej pory odbyły się dwa spotkania organizacyjne. Kolejnym na przeszkodzie stanęła epidemia koronawirusa.