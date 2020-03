Nowi mundurowi złożyli uroczyste ślubowanie

- W Policji jest wiele obszarów, w których możecie się realizować, dlatego mam nadzieję, że za kilkanaście lat będziecie usatysfakcjonowani z obranej drogi i będziecie przekonani, że wstąpienie w szeregi Policji to była najlepsza decyzja w waszym życiu - podsumował komendant.

W trakcie uroczystej zbiórki Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyróżnił czterech policjantów, którzy osiągnęli najlepsze wyniku w nauce po ukończonym już kursie podstawowym.

Nowo przyjętych policjantów czeka teraz wytężony czas nauki i zbierania doświadczenia w szkołach policyjnych, a następnie praca w jednostkach garnizonu wielkopolskiego.

W gronie gości zaproszonych do udziału w uroczystości ślubowania obecni byli I Zastępca KWP w Poznaniu insp. Roman Kuster, Zastępca KWP w Poznaniu insp. Rafał Pawłowski, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. wlkp. podinsp. Andrzej Szary , kapelan KWP w Poznaniu ks. prałat Stefan Komorowski oraz kadra kierownicza wielkopolskich jednostek Policji. Podczas ceremonii ślubującym towarzyszyły wzruszone rodziny i przyjaciele. Po części oficjalnej był czas na pamiątkowe zdjęcia oraz wpis do księgi pamiątkowej.

Nabór do policji cały czas trwa. W ostrowskie komendzie pojawiły się kolejne wakaty. Dziś w służbie jest 302 funkcjonariuszy, na 306 przewidzianych. Nowa siódemka, która za dziewięć miesięcy dołączy do KPP w Ostrowie Wielkopolskim, to sześciu mężczyzn i jedna kobieta. Najmłodszy z nowoprzyjętych funkcjonariuszy ma 19 lat, a najstarszy 40 lat.