Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej dała nowe możliwości jednostkom OSP. Do 10 września mogły wnioskować o dodatkowe fundusze

To pierwsza taka możliwość dla ochotników na pozyskanie dodatkowych środków. Furtkę otworzyła nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. - W naszym powiecie mamy 46 jednostek OSP i wszystkie starają się o te pieniądze - mówi Zbigniew Serbiak, prezes Zarządu Powiatowego OSP w Pleszewie. Jedna jednostka może maksymalnie otrzymać 5000 zł.

Procedura

Wnioski o udzielenie dotacji OSP składały do właściwego terytorialnie komendanta powiatowego państwowej straży pożarnej. Ten sprawdza poprawność wypełnionych dokumentów i do każdego dołącza swoją opinię. Dane trafiają do Systemu Obsługi Dofinansowań dla OSP. Po akceptacji przez komendanta wojewódzkiego przygotowywany jest projekt umowy. Zaakceptowane dokumenty wraz ze zbiorczym ich zestawieniem z terenu województwa trafiają do Komendy Głównej PSP.

Kolejny krok należy do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ustala kryteria podziału środków finansowych. Komenda główna przedstawia propozycję podziału pieniędzy i przekazuje ministrowi do zatwierdzenia. Po „klepnięciu” następuje podpisanie umów i przekazanie środków. - Liczymy, że pieniądze trafią do naszych jednostek w połowie października - podkreśla Zbigniew Serbiak.

Kamery i mundury

Prezes zarządu powiatowego pozytywnie ocenia nowy program. - Bardzo dobrze, że taka możliwość się pojawiła - mówi krótko. Nasze jednostki mają pełną dowolność zakupu. - Mogą zaopatrzyć się w to, co w danej OSP jest niezbędne, choć pewne rzeczy sugerowaliśmy - dodaje. Ochotnicy odbyli spotkanie z zastępcą komendanta PSP w Pleszewie bryg. mgr. inż. Waldemarem Barańskim. W komendzie rozmawiano o zasadach i celach, jakie można zrealizować dzięki programowi.