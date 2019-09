Nowele polskie lekturą tegorocznej, 8. edycji Narodowego Czytania. Z utworami Prusa czy Konopnickiej zmierzą się uczniowie szkoły w Tomicach

Wójt gminy Gizałki oraz Gminne Centrum Kultury zapraszają 12 września (czwartek) do sali GCK w Tomicach. Nowele polskie czytać będą uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Tobruku. Początek o 9.30.

Jak co roku patronat nad Narodowym Czytaniem sprawuje para prezydencka. To właśnie Andrzej Duda wspólnie z małżonką wybrali 8 nowel, które stały się lekturą tegorocznej edycji. Będą to „Dobra pani” Elizy Orzeszkowej, „Dym” Marii Konopnickiej, „Katarynka” Bolesława Prusa, „Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru „Sanatorium pod Klepsydrą”) Brunona Schulza, „Orka” Władysława Reymonta, „Rozdziobią nas kruki, wrony...” Stefana Żeromskiego, „Sachem” Henryka Sienkiewicza i „Sawa” (z cyklu „Pamiątki Soplicy”) Henryka Rzewuskiego.

