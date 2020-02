Nowe święto państwowe już 19 lutego. Czy to będzie dzień wolny od pracy?

19 lutego obchodzić będziemy Dzień Nauki Polskiej. To nowe święto państwowe, które ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Nowe święto państwowe - Dzień Nauki Polskiej - które obchodzone będzie co roku 19 lutego stanowić ma inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką.