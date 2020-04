Nowe przypadki zakażeń koronawirusem w powiecie pleszewskim. Wśród chorych dzieci

Chorzy z powiatu pleszewskiego przebywają w izolacji domowej. Oprócz dzieci, są to kobiety w wieku 22, 44, 52 i 61 lat oraz 63-letni mężczyzna. Liczba chorych w powiecie wzrosła do 142. 12 osób wyzdrowiało. Natomiast w Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1341 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 77 osób zmarło, a 174 zostało wyleczonych.

W pierwszym raporcie z 27 kwietnia w Polsce odnotowano 144 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Oprócz Wielkopolski, Covid-19 potwierdzono u mieszkańców z województw: śląskiego (31), dolnośląskiego (28), zachodniopomorskiego (13), małopolskiego (12), opolskiego (7), pomorskiego (5), kujawsko-pomorskiego (5), podlaskiego (4), świętokrzyskiego (3) i lubelskiego (2).

Zmarły 4 osób zakażone Covid-19 (wiek-płeć, miejsce zgonu): 85-K, 46-M Tychy, 76-K Gliwice, 78-M Łańcut. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące.

Ogólna liczba chorych wynosi: 11 761/539 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).