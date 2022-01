Nowe mandaty 2022. Pierwsi kierowcy już słono zapłacili na przekroczenie prędkości

Nowe stawki mandatów. Pierwsi kierowcy już słono zapłacili na przekroczenie prędkości

Od 1 stycznia kara za przekroczenie prędkości do 30 km/h może wynieść maksymalnie 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h kierowca zapłaci co najmniej 800 zł, jazda z prędkością 41-50 km/h powyżej dozwolonej będzie nas kosztować minimum 1000 zł, dalej o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł. Kwoty te wzrosną dwukrotnie w przypadku recydywy. W sobotę, pierwszego dnia obowiązywania nowego taryfikatora, policjanci z ruchu drogowego zatrzymali dwóch kierowców, którzy znacząco naruszyli przepisy. - Za przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 800 zł - mówi st. asp. Monika Kołaska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie.