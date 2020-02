Nowe 500+. Prezydent podpisał ustawę. Do kogo trafią pieniądze?

Nowa ustawa zakłada rozszerzenie zakresu pomocy finansowej udzielanej rolnikom. Choć potocznie określa się ją "500 plus od krowy", wysokość dopłat będzie się różnić i może nawet przekroczyć 500 złotych. Wprowadzone zmiany mają na celu podwyższenie dobrostanu zwierząt polegają na zapewnieniu zwierzętom możliwości pełniejszego realizowania ich potrzeb behawioralnych, a tym samym zapewnieniu im lepszego samopoczucia i zdrowia.

Kiedy zaczną obowiązywać przepisy, ustanawiające tzw. 500 plus od krowy? Ustawa podpisana przez prezydenta wchodzi w życie 15 marca 2020 roku.

Co trzeba będzie zrobić, aby otrzymać dodatkowe pieniądze? Rolnik będzie musiał spełnić warunki określone w ustawie. Podwyższanie dobrostanu zwierząt ma dotyczyć m.in. zwiększenie powierzchni przypadającej na 1 zwierzę co najmniej o 20% ponad wymogi minimalne albo umożliwienie zwierzętom dostępu do pastwiska lub wybiegu. Dodatkowe pieniądze będzie można uzyskać na polepszenie dobrostanu świń i krów. Ile pieniędzy będzie można dostać w ramach tzw. 500 plus od krowy? Stawki będą się różnić, w zależności od gatunku zwierząt i warunków, które będzie trzeba spełnić. Dopłaty mają wynosić od 185 do nawet 595 złotych od sztuki rocznie.