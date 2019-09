Nowa nazwa, umowa o współpracy z PSP, budowa warsztatów szkolnych. Inauguracja roku szkolnego w Marszewie pełna nowości i dobrych informacji

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowlano-Handlowym prowadzonym przez Stanisława Marzyńskiego na budowę warsztatów szkolnych. Inwestycja na tzw. poligonie ruszy lada moment. Dyrektor szkoły Grażyna Borkowska zawarła również porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie, którą reprezentował komendant st. kpt. mgr Roland Egiert. II klasa technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki rozpocznie szkolenie w zakresie pożarnictwa i obrony cywilnej. Będzie to klasa mundurowa, na zakończenie edukacji uczniowie otrzymają specjalne certyfikaty. - Obiecałam wam to przed rokiem i dzisiaj udało się doprowadzić sprawę do szczęśliwego finału - mówiła szefowa placówki, placówki która zmieniła nazwę. Od tej pory jest to Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie. Nazwy tego typu przyjęły wszystkie placówki będące pod skrzydłami ministra rolnictwa.