Nordic walking do 34 km od Pleszewa. Pomysły na sportowy dzień w weekend 27 - 28 sierpnia

Ścieżki nordic walking z Pleszewa

Wspólnie z Traseo wybraliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Pleszewa. Zobacz, czy szlak polecany przez kogoś innego odpowiada również Tobie.

Przed drogą sprawdź, jaka będzie pogoda w Pleszewie.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Otwock - Świder w Żółwim tempie

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,08 km

Czas trwania marszu: 6 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podejść: 412 m

Suma zejść: 429 m

Jolantadyr poleca trasę mieszkańcom Pleszewa

Budzik w niedzielę rano odmówił współpracy. Obudziłam się sama tuż przed planowanym jego dźwiękiem, dziwiąc się, że milczy. Była 6.30 a on nadal milczał jak zaklęty. Pomyślałam ... ma racje.

Wstałam do łazienki, z nadzieją, że skoro budzik wie co robi, to znaczy, że mam wracać do łóżka. Spojrzałam w okno ... niechcący. A tam ślady wschodzącego słońca i ani chmurki na niebie. Pomyślałam, że nie mam argumentów.