Noc Muzeów 2022 w Dobrzycy. Muzeum Ziemiaństwa odwiedziło blisko 500 osób

Noc Muzeów w Dobrzycy

Odwiedzając Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy można było poczuć się, jak właściciel tej rezydencji. Założyć cylinder hrabiego i na tle pałacowych wnętrz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, która fotograf wydrukował w formie pocztówki. A tę za pośrednictwem pałacowej poczty np. wysłać do bliskich. To była tylko jedna z kilku atrakcji przygotowanych przez muzealników. Kolejną stanowiło zwiedzanie najnowszej wystawy czasowej zatytułowanej "Dzień rozpoczynano od kawy ze śmietanką…, czyli o kulturze stołu w ziemiańskich dworach i pałacach” pod okiem jej kuratora dr. Stanisława Borowiaka. Historyk opowiedział nie tylko o licznych eksponatach, które możemy podziwiać w gablotach, ale także zdradził, jak wyglądały kwerendy i co było inspiracją do realizacji projektu.

Pracownicy Muzeum Ziemiaństwa przygotowali również film dokumentalny o dawnych właścicielach dobrzyckiego majątku. Projekcje przez całą noc odbywały się w sali balowej. Zwiedzający mogli również udać się na wieczorny spacer po dobrzyckim parku. Warto było zajrzeć do Panteonu, gdzie czekała wystawa planszowa o podróżach Adama Turny.