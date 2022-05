Noc Muzeów 2022. Po dwóch latach powróciła Noc Muzeów. Tym razem z piosenkami Mieczysława Fogga Piotr Fehler

Noc Muzeów 2022. Po dwóch latach przerwy do pleszewskiego muzeum powróciła tradycyjna Noc Muzeów. Tym razem dyrektor Adam Staszak zaprosił mieszkańców na koncert "Jak trwoga to do Fogga" w wykonaniu dobrze znanego duetu Retro Boys w składzie Tomasz Raczkiewicz i Jacek Skowroński