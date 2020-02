No to ruszamy! V Turniej League of Legends w Pleszewie

Miłośnicy gier komputerowych czekali na to cały rok. W dniach 17-20 marca 2020 r. odbędzie się V Turniej LEAGUE OF LEGENDS dla Szkół Podstawowych i Średnich o Puchar Starosty Pleszewskiego. To będą cztery dni pasjonujących gier, emocji i rozrywki! Chcecie wystartować w profesjonalnym turnieju? Zgłoście swoją drużynę do 6 marca 2019 roku

Poprzednie edycje Turniejów Gier Komputerowych w Pleszewie cieszyły się ogromnym zainteresowanie młodzieży. Organizatorzy mają nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Przenieśmy się w wirtualny świat legendarnych bohaterów; wojowników, magów, strzelców i obrońców. Zapraszamy drużyny i publiczność. Oczekujemy widowiskowych akcji, wspaniałej rywalizacji, dużo emocji i rozrywki! Na zwycięzców czekają puchary, medale i nagrody - podkreśla Tomasz Wojtala, rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie. Organizatorem V Turnieju LEAGUE OF LEGENDS jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie. Rozgrywki odbędą się - jak co roku - w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie. Najpierw planujemy eliminacje - dla szkół podstawowych w dniach 17 i 18 marca br., a dla szkół średnich 19 marca. Turniej zakończy się 20 marca wielkimi finałami. Zgłoszenia 5-osobowych drużyn szkolnych wraz z opiekunem należy nadsyłać na adres e-mail: promocja@powiatpleszewski.pl w terminie do 6 marca 2020 roku (piątek) na karcie zgłoszeniowej. Wszystkie ważne informacje macie w Regulaminie. O udziale w turnieju będzie decydować kolejność zgłoszeń. SZCZEGÓŁY MOŻNA ZNALEŹĆ >>TUTAJ<<