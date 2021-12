Niezwykłe Indie. Kraj kontrastów oczami pleszewianki Anny Chmielewskiej

W lutym 2019 roku do tego azjatyckiego państwa wybrała się Anna Chmielewska, ówczesna studentka filologii indyjskiej. Na miesięczną wyprawę zorganizowaną przez wykładowczynię wrocławskiego uniwersytetu wybrała się razem z kilkuosobową grupą niemal wyłącznie obcych dla niej ludzi. - To był dość skomplikowany okres w moim życiu i ten wyjazd stanowił pewną formę ucieczki - przyznaje pleszewianka. Równie szczerze mówi, że dysponowała bardzo okrojonym budżetem. Na indyjskiej ziemi wylądowała mając w kieszeni 30 dolarów, na szczęście miała już opłacony bilet powrotny. Czy z taką sumą pieniędzy da się przetrwać na drugim końcu świata? O tym za chwilę. Na razie wracamy do Europy.

Morze ludzi, slumsy i para zakochanych

Z Polski drogą lotniczą dotarła do Mediolanu. W stolicy Lombardii spędziła trzy dni. - Stąd było najtańsze połączenie do Mumbaju. We Włoszech pojawiły się pierwsze wątpliwości. Był moment, że miałam już wszystkiego dosyć, choć nawet jeszcze nie dotarłam do Indii - opowiada Anna Chmielewska. Momenty zwątpienia udało się przezwyciężyć. Azjatycki kraj przywitał ją zgiełkiem, hałasem i morzem ludzi - gęstość zaludnienia wynosi ponad 400 osób na kilometr kwadratowy. W 40-milionym Mumbaju zwanym też Bombajem raczej trudno o chwilę ciszy i spokoju. - Wszędzie morze ludzi. To było dla mnie bardzo przytłaczające. Pierwszy powiew monumentalności Indii. Kraju, któremu w rzeczywistości daleko do barwnego, pięknego świata, jaki znamy z bollywoodzkich produkcji. - Zdawałam sobie sprawę, że życie to nie film i nie będzie tak cudownie. To wymagające miejsce pełne wyzwań, których wówczas potrzebowałam - mówi pleszewianka.