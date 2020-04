Baner został ufundowany przez firmę Abart. Przypomnia o tym, by mówić lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom prawdę o swoim stanie zdrowia, co w dobie epidemii koronawirusa ma jeszcze większe znaczenie niż zwykle. ,,My też mamy rodziny i po dyżurze chcemy wrócić do domu..." - czytamy na banerze.