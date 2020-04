Niedziela Palmowa w Domu Chłopaków w Broniszewicach

Niedziela Palmowa została ustanowiona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy i rozpoczyna okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Palmy święci się na pamiątkę gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do miasta i są one symbolem męczeńskiej śmierci, ale i triumfu Jezusa. Zwyczaj ten został wprowadzony do liturgii kościoła katolickiego w XI w., a w Polsce palmy to przede wszystkim wiązanki gałęzi wierzby z pąkami, zwanymi baziami czy kotkami. Ten wyjątkowy czas obchodzono również w Domu Chłopaków w Broniszewicach. - Świętowaliśmy z niezwykłym osiołkiem i radością hosanny - podkreślają siostry dominikanki. Zobaczcie sami!