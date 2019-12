Niedawno się uśmiechała, dziś walczy o zdrowie. MOŻEMY JEJ POMÓC!

Tam gdzie przed pojedynczym człowiekiem wyrasta mur którego sam nie jest już w stanie pokonać, działając wspólnie można osiągnąć zdecydowanie więcej. U 28-letniej Małgorzaty z Sośnicy wykryto nowotwór żuchwy. Kobieta do niedawna uśmiechała się bez żadnych problemów, dziś walczy o swoje zdrowie. Na portalu pomagam.pl Margarita Koszela zorganizowała zbiórkę pod hasłem „Pokonać guza żuchwy. Zdrowy uśmiech Gośki. Potrzeba 20 tysięcy złotych, do tej pory udało się zebrać zaledwie ułamek tej kwoty.

Pewnego dnia niespodziewanie doznał silnego bólu w szczęce. - Był tak ogromny, że od razu pojechałam do stomatologa. Zrobiono mi zdjęcie RTG, po czym stwierdzono szkliwiaka - nowotwór żuchwy i zlecono kolejne badania. Niestety stomatolog się nie pomylił - zaznacza. Dodaje, że szkliwiak to mały guz, który trzeba wyciąć i przez którego bardzo niszczą się zęby. - Moje korzenie są pozrastane wszystkie razem. Czeka mnie bardzo długie i kosztowne leczenie - tłumaczy dziewczyna.

Po wyleczeniu kobieta będzie musiała mieć całkiem nowe zęby. Musi poddać się zabiegowi usunięcia swoich zębów i wstawienia nowych. - Jestem młodą osobą, dlatego stomatolog doradził zabieg metodą All on 4, który gwarantuje pełną funkcjonalność jamy ustnej. Niestety, koszt takiego zabiegu to ogromne dla nas pieniądze, których nie uda nam się odłożyć w tak krótkim czasie - mówi. Każdy może dorzucić swoją cegiełkę i pomóc młodej kobiecie w walce z nowotworem. Wspólnymi siłami uda się zebrać potrzebną kwotę.