Niecodzienne zagrożenie na drodze. Konieczna była interwencja strażaków

Do zdarzenia doszło 4 marca w Kościelnej Wsi, na ul Ostrowskiej. - Na miejsce zadysponowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Pleszewie, Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Kaliszu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego Z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu okazało się, że podczas transportu 30 litrowych pojemników z kwasem azotowym jeden z nich uległ rozszczelnieniu, co doprowadziło do rozlania się całej jego zawartości. Na szczęście kierowca auta zdołał natychmiast opuścić pojazd, jednak rozlewająca się, żrąca ciecz stwarzała zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i osób postronnych.

Przybyli na miejsce tego zdarzenia strażacy natychmiast całkowicie zamknęli ruch i wyznaczyli strefy bezpieczne. Następnie przy pomocy mierników sprawdzono stężenie oparów kwasu i przystąpiono do jego neutralizacji. Jednocześnie zabezpieczono kanały burzowe, tak aby jak najbardziej ograniczyć zasięg tego rozlewiska - relacjonuje asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy KP PSP w Pleszewie.