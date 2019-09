,,Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy", czyli przedszkolaki w akcji Sprzątanie Świata

Dzieci z Przedszkola nr 3 ,,Słonecznego", jak co roku wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Temat tegorocznej edycji to „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!”. „Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Dzieci z grupy „Żonkile” odwiedziły Urząd Miasta i Gminy oraz Wydział Ochrony Środowiska wręczając ulotki informujące o tegorocznej akcji. Młodsze przedszkolaki z grupy „Bratki”, „Różyczki” i „Fiołki” wybrały się do Przedsiębiorstwa Komunalnego – dowiedziały się, jak w naszym mieście wygląda segregacja śmieci oraz dzięki uprzejmości pracowników uczestniczyły w zajęciu dotyczącym produkcji papieru. Dzieci z grupy „Maki”- wybrały się do Szkoły Podstawowej Nr 2, aby wspólnie z kolegami i koleżankami wziąć udział w tegorocznej akcji -rozmawiały o niebezpieczeństwach spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją środowiska przyrodniczego, o potrzebie segregowania odpadów, itp. Wzięły również udział w quizie przygotowanym przez panią Kingę. Mali ekolodzy znakomicie odpowiedzieli na wszystkie pytania.

Dzieci z otrzymały również kolorowanki, a rodzice ulotki zachęcające do udziału w tegorocznej akcji. Akcję przygotowała pani Ula.