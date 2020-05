Nie ma nowych ognisk zachorowań, sytuacja w szpitalu i Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie jest stabilna, więcej pieniędzy w ramach tarczy

Od początku pandemii koronawirusa w powiecie pleszewskim odnotowano 183 zakażonych. Obecnie mamy 93 chorych (hospitalizacja - 15, izolacja - 78), 81 ozdrowieńców, 9 osób zmarło. Na kwarantannie przebywają 163 osoby, w tym: decyzją PPIS 34, z przekroczenia granicy 52, ze wspólnego zamieszania 19, po kontakcie z zakażonym 58. - Sytuacja uspokaja się, nie ma nowych ognisk zachorowań - podkreśla Jolanta Ulatowska, Powiatowy Inspektor Sanitarny. Wymazy pobierane są sprawnie, ale problemem jest długie oczekiwanie na wyniki, nawet 7-8 dni. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przeciążenie laboratorium w Poznaniu badaniem próbek z województwa śląskiego.

Punkt pobrań czynny przez 3 dni

Przez trzy dni, od 25 do 27 maja, w godzinach 10.00-19.00 w Pleszewie czynne będzie samochodowe centrum pobrań próbek na COVID-19 „test and go”. Zostanie ono usytuowane na parkingu za Parkiem Wodnym „Planty” przy ul. Sportowej. Rejestrację i weryfikację chętnych do zrobienia testów będzie prowadzić WSS-E Poznań. Limit: do 200 testów dziennie. Punkt prowadzony będzie przez PSS-E Pleszew i WOT przy współpracy powiatu i miasta. Wkrótce władze ogłoszą szczegółowy komunikat.