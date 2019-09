"Nie dbam o wiek, dbam o siebie". Ulicami Pleszewa przeszła II Parada Seniorów w ramach "Senioriady 2019"

Pleszewska "Senioriada" miała nie tylko charakter sportowy, ale również integracyjny, aby wspólnie, miło i aktywnie spędzić wolny czas. - Chcemy pokazać, że my seniorzy jeszcze żyjemy. Cieszymy się życiem, rozwijamy swoje pasje. Chcemy pokazać to innym. Radość jest potrzebna. Spotykamy się tu, poznajemy nowych ludzi, człowiek nie czuje się samotny, czuje, że ma wokół siebie przyjaciół – i w swoim wieku, i młodych – tłumaczy jeden z uczestników. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w pięciu dyscyplinach m.in.: rzut lotką do tarczy, kozłowanie, czy rzut do celu.W przerwie imprezy wszyscy uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Po zakończeniu zawodów odbyła się uroczysta dekoracja. Na zwycięzców czekały nagrody. . Seniorzy mieli również możliwość skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych. Nie zabrakło również wspólnych pląsów przy muzyce prowadzonej przez Dj'a.