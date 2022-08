Naukobus z Centrum Nauki Kopernik zawita do Pleszewa! To będzie świetne połączenie nauki i dobrej zabawy! Piotr Fehler

NaukoBus z Centrum Nauki Kopernik zawita do Pleszewa! To będzie świetne połączenie nauki i dobrej zabawy! Jak zapowiadają organizatorzy nie będzie to jedynie wystawa do oglądania, a wręcz przeciwnie. Każdy eksponat to inne doświadczenie. Dzieci i dorośli znajdą tutaj coś dla siebie.