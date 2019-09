Modernizacja obiektu polega na odświeżeniu elewacji wewnątrz budynku sali, wymianie oświetlenia, karniszy oraz elementów instalacji elektrycznej. Całkowita wartość projektu to 12,5 tys. zł, z czego współfinansowanie ze środków samorządu województwa wielkopolskiego wyniesie 10 tys. zł. Pozostała wartość zadania to wkład osobowy mieszkańców oraz wkład finansowy OSP. Remont zakończy się jeszcze we wrześniu.

PKW rozlosowało numery list wyborczych. PiS z „dwójką”, KO z „piątką”