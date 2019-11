Nasza młodzież na spotkaniu z zespołem Pectus

Spotkanie z członkami zespołu Pectus odbyło się w siedzibie Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości. To jeden z elementów wykładów z cyklu "Droga do sukcesu".

- Muzycy przy każdej okazji podkreślają, że nazwa ich zespołu nie jest przypadkowa. "Pectus" pochodzi z łaciny i symbolizuję siłę woli, hart ducha i upór w dążeniu do celu.A są to bardzo istotne elementy pomocne w osiągnięciu sukcesu. Dlatego spotkanie z nimi było doskonałą okazją dla naszych podopiecznych na poznanie historii grupy i tym samym było też inspiracją do działania. Każdy z uczestników spotkania mógł też zadawać pytania, na które artyści bardzo chętnie odpowiadali - wyjaśnia Justyna Nowicka, pedagog szkolny, która towarzyszyła podopiecznym CKiW podczas spotkania.

Zespół nie unikał również trudnych tematów. Muzycy mówili m.in. o krytyce i hejcie, do którego najczęściej dochodzi w sieci.