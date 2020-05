"Nasza gmina, nasza Wielkopolska". Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach promuje walory turystyczne gminy Czermin

Zadaniem mieszkańców było sfotografowanie ulubionych lub odkrycie nowych, urokliwych miejsc na terenie gminy Czermin. Zdjęcia trafiły do organizatora projektu, czyli Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci „Promyk” w Broniszewicach. - "Nasza gmina, nasza Wielkopolska" to przedsięwzięcie, które miało i ma na celu powrót do korzeni tradycji wielkopolskich oraz przedstawienie atrakcyjności turystycznej naszej najbliższej okolicy - opowiada Ewa Witczak, prezes Stowarzyszenia. Pomysł narodził się w wyniku izolacji spowodowanej pandemią. - W tym czasie, każdego roku realizowaliśmy różne projekty. Tym razem koronawirus pokrzyżował nam plany i ten brak chciałam uzupełnić działaniem za pośrednictwem Internetu, tak aby zmobilizować dzieci, młodzież i dorosłych - mieszkańców gminy Czermin do odkrywania pięknych miejsc wokół siebie i prezentowania ich na profilu facebookowym naszego Stowarzyszenia - podkreśla Ewa Witczak.

We wspólnej zabawie bierze udział już około 30 osób. Mieszkańcy nadesłali i wciąż nadsyłają ponad 150 zdjęć. - Są to fotografie amatorskie, często wykonane telefonem komórkowym, jednak o niezwykłej wartości, ponieważ przedstawiają osobistą wizję tego, co nas otacza - podkreśla organizatorka projektu.