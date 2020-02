Ferie ze Spomaszem - jak co roku - pełne atrakcji dla małych i dużych

Do wspólnej zabawy pleszewska fabryka Spomasz zaprosiła pracowników i ich bliskich, przede wszystkim dzieci, w sobotnie przedpołudnie. Na terenie stajni w Baranówku zaplanowano mnóstwo aktywności dla dzieci i dorosłych. Frekwencja dopisała! Ferie ze Spomaszem co roku cieszą się c...