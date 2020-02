Największy kryty aquapark w Europie powstał 230 km od Pleszewa. Znamy ceny i datę otwarcia!

Park of Poland zostanie otwarty 20 lutego. Jednocześnie może przyjąć nawet 10 tys. osób spragnionych wodnych atrakcji i egzotyki. Czekają tu na turystów leżaki otoczone przez 400 palm sprowadzonych z Florydy, Dominikany i Malezji. Obok dwa baseny z wodą o temperaturze 32-34 stopnie, a poza tym basen termalny, pięć basenów witalnych oraz trzy solankowe. Wśród atrakcji są też 32 zjeżdżalnie, w tym jedna licząca aż 320 metrów - najdłuższa w Europie. Jest też przestrzeń do surfowania pod dachem i wodny plac zabaw. Dla poszukujących relaksu przygotowano również bogato wyposażone saunarium.

Podano już również ceny biletów. Ceny biletów czasowych zaczynają się od 39 zł (dzieci) i 59 (dorośli).

Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł.