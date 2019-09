Najpierw wyrazili zgodę na sprzedaż, teraz na dzierżawę. Czym była spowodowania konieczność wywołania kolejnej uchwały?

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, te samorządy, które jeszcze nie mają takiego obiektu, przygotowują się do utworzenia na swoich terenach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Mieszkańcy będą mogli na nich zostawić m.in. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony czy odpady budowlane.

Swego czasu Rada Miejska Gminy Chocz podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia woli sprzedaży liczącej 0,44 ha działki (ul. M. Konopnickiej, za kompleksem sportowym, tzw. Zagóry), na której planowana jest budowa PSZOK-u. Nabywcą gruntu miałby być jarociński Zakład Gospodarki Odpadami, który zarządzałby punktem. Na ostatniej sesji rajcy wyrazili zgodę na dzierżawę tej samej działki na okres 10 lat. Czym była spowodowania konieczność wywołania kolejnej uchwały w tym zakresie?

Dwie opcje

Zacząć należy od tego, że konkurs, który rozstrzygnął Narodowy Fundusz Środowiska zakończył się niepowodzeniem dla ZGO, które nie otrzymało finansowego wsparcia na budowę PSZOK-ów. Wartości inwestycji w samym Choczu to ponad 1,3 mln zł. Zakład otrzymał zgodę członków jarocińskiego porozumienia na powtórne złożenie wniosku. - Istnieje obawa, że wykup działek, który miał się dokonać się w obszarze 7 gmin może nie dojść do skutku. Po prostu jedna z gmin może wypaść. Jesteśmy jednym z najmniejszych uczestników. Myślę, że to mogłoby się dla nas zakończyć krytycznie, więc wolę być przygotowany na dwie opcje: sprzedaż i dzierżawę - tłumaczy burmistrz Marian Wielgosik zasadność podjęcia uchwały.

Sprawa w sądzie

Teren, na którym gmina chce ulokować PSZOK od początku budził sprzeciw mieszkańców. Obawiają się oni nieprzyjemnych zapachów i wzmożonego ruchu ciężkiego transportu. Takie podejście skłoniło władze gminy do poszukiwania innej działki. Dogodnym miejscem byłby teren w okolicy Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego. Nie jest on własnością gminy, która jednak rozpoczęła w sądzie batalię o jego pozyskanie. - Nie odstąpiłem od tego. Niezależnie na co samorząd chciałby w przyszłości przeznaczyć tę ziemię, czy to pod rozbudowę zakładu czy oczyszczalni ścieków, nie ma wątpliwości, że jest to bardzo intratny grunt - mówi Wielgosik. Problem w tym, że sądy działają, tak jak działają, więc na rozstrzygnięcie sprawy przyjdzie jeszcze poczekać.