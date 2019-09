Najpierw uroczyste otwarcie osi strzeleckiej 300 m, później medale i odznaczenia. Liga Obrony Kraju w Pleszewie świętowała 75-lecie

Powstanie osi strzeleckiej to efekt pomysłu, pracy i uporu dwóch pozytywnie zakręconych osób: Zygmunta Urbaniaka i Jacka Przepierskiego, a więc kierownika oraz prezesa rejonowej organizacji Ligi Obrony Kraju w Pleszewie. - Mieliśmy różne wizje zrealizowania tej osi. Zygmunt bardzo długo uważał, że to powinno być rozwiązane po gospodarsku, czyli wykarczowanie drzew, zrobienie przesieki, ustawienie tarcz strzeleckich i gotowe. Ja postawiłem na rozwiązanie inżynierskie i mówiłem, że jak wszystko będzie ukończone, zaczną się odbiory to Zygmunt będzie mógł upiększać całość do woli, a nawet posadzić kwiatki - barwnie opowiadał Jacek Przepierski.

Obiekt poświęcił kapelan organizacji ks. Jarosław Jasianek. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: sekretarz Zarządu Głównego LOK Józef Jagos, prezes Wielkopolskiej Organizacji LOK Ryszard Wiliński, starosta Maciej Wasielewski, burmistrz MiG Pleszew Arkadiusz Ptak i Jacek Przepierski. Chwilę później można było oddać premierowe strzały!