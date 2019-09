Najpierw obóz, później pierwszy sprawdzian formy. Tenisiści zainaugurowali sezon 2019/20. Czy mogli zaliczyć swoje starty do udanych?

Pierwsi do rywalizacji przystąpili jednak gizalscy seniorzy. Na Grand Prix Wielkopolski do Lubonia udali się: Majka Majdecka, Radosław Filipiak, Zbigniew Kaczmarek i Jacek Borowski. Wysoką formą błysnęła Majka, która zajęła 7. lokatę w stawce 16 zawodniczek, grających w większości od kilku tygodni w rozgrywkach kobiecej I ligi Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Radosław Filipiak zanotował 2 zwycięstwa i 2 porażki. Jacek Borowski cieszył się z jednej wygranej, dwukrotnie musiał przełknąć gorycz porażki. Bez sukcesu turniej zakończył Zbigniew Kaczmarek. - Dla tej grupy zawody stanowiły „przetarcie” przed rozgrywkami w IV i V lidze Okręgowego Związku Tenisa Stołowego - opowiada trener Andrzej Poźniak.

Zanim rozgorzała walka przy tenisowych stołach, 6-osobowa grupa młodych zawodników końcówkę wakacji spędziła na obozie sportowo-rekreacyjnym w Osiecznej. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia obok „Chrobrego” były SKTS Rataje 50 Poznań i UKS „Słowian” Mrowino. Trudów przygotowań do nowego sezonu nie bali się znosić: Dominika Cieślak, Klaudia Słupska, Dominika Taczała, Wiktor Borowski, Igor Kaczmarek i Kamil Majdecki.

Karuzela już się kręci

Tenisowa karuzela Wielkopolskiego Grand Prix w tenisie stołowym rozkręciła się na dobre podczas turnieju juniorów oraz skrzatów. Do dalekiego Krzyża Wlkp. UKS „Chrobry” Gizałki delegował Majkę Majdecką oraz 6-letniego Patryka Filipiaka, który przez najbliższe 3 lata będzie rywalizował w najmłodszej kategorii wiekowej. Wysoką formę potwierdziła Majka . Tenisistka zajęła 3. miejsce. - W dobrym humorze do Gizałek wrócił Patryk, który mimo iż nie odniósł zwycięstwa, to w niczym nie odbiegał umiejętnościami od starszych adeptów tenisa stołowego i rywalizował z nimi jak „równy z równym”. W jego przypadku o porażkach zdecydowało większe doświadczenie rywali wyniesione z wcześniejszych startów - podkreśla trener Poźniak.

W Poznaniu walczyły młodziczki: Dominika Cieślak, Klaudia Słupska, Natalia Kubiak i Lena Jankowiak. W gronie 34 zawodniczek Dominika zajęła 9. miejsce (4 zwycięstwa, 2 porażki). 4 lokaty niżej zawody ukończyła Klaudia (3-3). Lena po wygraniu 2 z 4 pojedynków uplasowała się na 17. pozycji. Szczęście nie dopisało Natalii, która nie zaznała smaku zwycięstwa i finiszowała na 27. miejscu.