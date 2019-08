Najpiękniejszy Uśmiech Dziecka. Zostało tylko kilka godzin do finału!

Do naszej galerii rodzice nadesłali zdjęcia swoich pociech, które biorą teraz udział w zabawie. Nasi czytelnicy wybiorą najpiękniejsze dziecięce uśmiechy głosując osobno na dziewczynki i chłopców w wielkopolskich miastach i powiatach. Jednocześnie prowadzony będzie ranking wojewódzki. Stworzą go zdjęcia dzieci (dziewczynek i chłopców), które zdobędą najwięcej głosów w całym głosowaniu w regionie.

Głosowanie rozpoczęło się w czwartek, 1 sierpnia o północy i będzie trwało do czwartku, 29 sierpnia, do godziny 21. W sobotę, 14 września zdjęcia dziewczynki i chłopca, które zdobędą najwięcej głosów w całym województwie, trafią na okładkę Magazynu Rodzinnego „Głosu Wielkopolskiego”. Tego dnia do gazety dołączymy także specjalny dodatek „ALBUM UŚMIECHÓW”. Zaprezentujemy w nim dzieci, których zdjęcia zdobędą najwięcej głosów w poszczególnych miastach i powiatach. Na dzieci czeka mnóstwo atrakcyjnych nagród. Nagrodą główną jest między innymi wycieczka do Paryża z wizytą w parku rozrywki Disneyland Resort Paris.