Najlepsze porodówki w Wielkopolsce. Liczba porodów spada, ale pleszewska porodówka wśród najchętniej wybieranych w Wielkopolsce!

Najlepsze porodówki w Wielkopolsce

Od początku 2016 r. szpitale w Wielkopolsce zarejestrowały ok. 230 tys. hospitalizacji porodowych. Jednak od 2017 r. ich liczba regularnie spada. Przez cały 2021 r. w regionie odnotowaliśmy niecałe 33 tys. porodów. Po pierwszym kwartale tego roku widać, że tendencja spadkowa utrzymuje się. W styczniu, lutym i marcu szpitale sprawozdały do WOW NFZ 7,2 tys. odebranych porodów, co jest najniższym wynikiem za kwartał od początku 2016 r.

Spadek liczby porodów wyraźnie widać także porównując wszystkie okresy od stycznia do marca w latach 2016-2022 r. Dane przedstawiają się w nich następująco: